"Живі коштовності" в багажнику: киянка намагалася таємно ввезти з Польщі партію колекційних риб на 1 млн грн
У пункті пропуску "Краковець-Корчова" 20 травня митники виявили партію декоративних риб
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.
Контрабанду везла в автомобілі Hyundai Santafe 50-річна жителька Києва, яка поверталася з Польщі.
Жінка обрала "зелений коридор". Під час огляду багажника автомобіля митники знайшли картонні коробки з водою, у яких знаходилися 133 живі риби завдовжки 16-34 см. На коробках були вказані японські розплідники.
Орієнтовна вартість виявлених коропів Кої становить понад 1 мільйон гривень.
Стосовно водійки склали протокол за ч. 3 ст. 471 МКУ. Риб передали на зберігання в один із натуралістичних центрів Львова. Долю вантажу вирішить суд.
Нагадаємо, раніше киянка намагалася вивезти до Чехії листівки 1930-х років із зображенням Гітлера. Можливу історико-культурну цінність листівок визначатимуть експерти.