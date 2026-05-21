Контрабанду везла в автомобілі Hyundai Santafe 50-річна жителька Києва, яка поверталася з Польщі.

Жінка обрала "зелений коридор". Під час огляду багажника автомобіля митники знайшли картонні коробки з водою, у яких знаходилися 133 живі риби завдовжки 16-34 см. На коробках були вказані японські розплідники.

Орієнтовна вартість виявлених коропів Кої становить понад 1 мільйон гривень.

Стосовно водійки склали протокол за ч. 3 ст. 471 МКУ. Риб передали на зберігання в один із натуралістичних центрів Львова. Долю вантажу вирішить суд.

Нагадаємо, раніше киянка намагалася вивезти до Чехії листівки 1930-х років із зображенням Гітлера. Можливу історико-культурну цінність листівок визначатимуть експерти.