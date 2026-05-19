15 років тюрми та конфіскація: суд посилив вирок агентці РФ, яка шпигувала на Київщині

Фото: Офіс Генерального прокурора

Апеляційний суд ухвалив суворе рішення у справі мешканки Київщини, яка працювала на російські спецслужби: до 15 років ув’язнення за державну зраду додано повну конфіскацію майна

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Прокурори в апеляційному суді відстояли кваліфікацію дій засудженої за державну зраду та домоглися призначення повного обсягу покарання, передбаченого законом.

Йдеться про мешканку Київщини, яку Бориспільський міськрайонний суд Київської області у травні минулого року визнав винною у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі.

За даними слідства і суду, жінку дистанційно завербували представники спецслужб РФ через Telegram-канали, де вона шукала "швидкий заробіток". Після цього вона почала виконувати завдання російських кураторів у столичному регіоні.

Засуджена збирала та передавала ворогу дані про розташування військових частин Збройних Сил України та підрозділів СБУ. Така інформація могла використовуватися державою-агресором для підготовки ракетних і дронових ударів.

Щоб не привертати уваги, жінка діяла під виглядом звичайних прогулянок вона фотографувала та знімала відео оборонних об’єктів. Також отримала завдання встановити приховані камери з онлайн-трансляцією поблизу військових об’єктів, однак реалізувати його не змогла через охорону.

Крім того, за вказівкою куратора засуджена придбала SIM-картки українського мобільного оператора та надіслала їх до Киргизстану для подальшого переправлення до РФ.

Сторона захисту оскаржила вирок, посилаючись, зокрема на сімейний стан засудженої. Водночас прокурор подав апеляційну скаргу через те, що суд першої інстанції не призначив додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

За результатами розгляду апеляційний суд погодився з позицією прокурорів, відхилив доводи захисту та задовольнив апеляційну скаргу прокурора.

Вирок посилили: до 15 років позбавлення волі додано конфіскацію майна.

