Фото: поліція

ДТП сталася 3 травня близько 22:25 у місті Шостка на Сумщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На вулиці Привокзальній водій авто Renault Logan виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Daewoo Sens.

Травмованого внаслідок ДТП 68-річного водія Renault госпіталізували. Також травми отримали пасажири та водій Daewoo – 36-річний чоловік, його 38-річна дружина та двоє дітей 7 і 16 років. Їм надали необхідну меддопомогу на місці, обійшлося без госпіталізації.

Обидві автівки отримали механічні пошкодження, їх помістили на штрафмайданчик.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 3 травня на Київщині автомобіль збив електросамокат із дітьми. Загинув 10-річний хлопчик, ще одна дитина отримала травми.