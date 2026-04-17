Подія сталася 15 квітня близько 23:00 у місті Лубни на Полтавщині

Жінка травмувалася вдома, ймовірно, через необережне поводження з вибуховим пристроєм. 35-річну жінку доставили до лікарні з травматичною ампутацією пальців руки. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів.

Спеціалісти-криміналісти вилучили з місця події речові докази та відправили їх на експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з боєприпасами).

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події.

