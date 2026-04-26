На Рівненщині отримала вирок жінка, яка збила відомого оленя Бориса

На Рівненщині отримала вирок жінка, яка збила дикого оленя та поїхала з місця ДТП. Стало відомо, яке покарання вона отримала

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як відомо, йдеться про зірку в TikTok – оленя Бориса. Тоді жінка за кермом Mercedes-Benz 200 не врахувала дорожню обстановку та не обрала безпечної швидкості руху. В результаті вона збила оленя. За даними поліції, життю тварини нічого не загрожує.

Після аварії жінка поїхала. На суді вона пояснила, що тварина раптово вибігла на дорогу, і уникнути зіткнення не вдалося. За словами жінки, удар був незначний. Те, що вона поїхала з місця ДТП, вона пояснила тим, що злякалась.

Суд призначив адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік. Також з водійки стягнуто судовий збір у розмірі 665 гривень 60 копійок.

Нагадаємо, увечері 23 березня в Зарічненському районі Рівненської області невідомий водій збив популярного в соцмережах оленя Бориса. Згодом водія розшукали.