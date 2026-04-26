Во Львовской области иномарка влетела в Mercedes-Benz: среди пострадавших ребенок

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно, 45-летний водитель Renault Master столкнулся с Mercedes-Benz с прицепом, за рулем которого находился 49-летний мужчина. В результате ДТП пострадали пятеро пассажиров Renault Master. Это жители Луцка 58 и 57 лет, а также трое жительниц Ровенщины 13, 22 и 47 лет.

"По этому факту следователи Яворивского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", - сообщили в полиции.

