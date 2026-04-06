У Києві жінку пограбував чоловік із іграшковим пістолетом

Зловмисник - 26-річний чоловік із Чернігівщини, який переїхав на Київ у пошуках роботи. Він прослідкував за жінкою зранку, а потім у безлюдному місці він зненацька однією рукою її за шию та приставив до спини пістолет. Чоловік змусив її віддати гроші, які вона мала при собі.

"Слідчі вилучили частину коштів, якими він заволодів, а також знаряддя вчинення злочину – іграшковий пістолет", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, подібна ситуація сталася і в Харкові. 38-річний чоловік познайомився з 45-річною жінкою. Разом вони влаштували застілля з алкоголем. Коли жінка втратила пильність, він вкрав її сумку з готівкою та банківськими картками.