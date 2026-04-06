19:25  06 квітня
Дівчина влаштувала стрілянину в центрі Луцька
16:47  06 квітня
На Миколаївщині перекинулася автоцистерна із 35 тоннами олії
16:23  06 квітня
У Харкові працівника ТЦК вдарили ножем у живіт
UA | RU
UA | RU
06 квітня 2026, 19:49

У Києві жінку пограбував чоловік із іграшковим пістолетом

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У столиці жінка стала жертвою пограбування. Зловмисником виявився чоловік із іграшковим пістолетом

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Зловмисник - 26-річний чоловік із Чернігівщини, який переїхав на Київ у пошуках роботи. Він прослідкував за жінкою зранку, а потім у безлюдному місці він зненацька однією рукою її за шию та приставив до спини пістолет. Чоловік змусив її віддати гроші, які вона мала при собі.

"Слідчі вилучили частину коштів, якими він заволодів, а також знаряддя вчинення злочину – іграшковий пістолет", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, подібна ситуація сталася і в Харкові. 38-річний чоловік познайомився з 45-річною жінкою. Разом вони влаштували застілля з алкоголем. Коли жінка втратила пильність, він вкрав її сумку з готівкою та банківськими картками.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ поліція Пограбування
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
У нас накопичилося купа домашніх завдань, невирішення яких може дійсно привести країну до катастрофи
06 квітня 2026, 20:15
Дівчина влаштувала стрілянину в центрі Луцька
06 квітня 2026, 19:25
Завтра в усіх регіонах України вимикатимуть світло
06 квітня 2026, 18:50
Як зрозуміти свої емоції: експерти розповіли, як розпізнати стрес
06 квітня 2026, 18:45
Українські військові уразили нафтовий термінал та рідкісний літак росіян
06 квітня 2026, 18:22
Українські військові допомогли евакуюватися чоловіку, який роками переховувався на окупованій території
06 квітня 2026, 17:59
На Київщині заступниця керівника поштового відділення вкрала майже 200 тисяч пенсій
06 квітня 2026, 17:45
У Харкові затримали чоловіка, який вдарив ножем військовослужбовця ТЦК
06 квітня 2026, 17:42
5 законів геополітики
06 квітня 2026, 17:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Всі блоги »