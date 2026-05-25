Земля для "мертвих душ": на Херсонщині викрито реєстратора, який провернув масштабну схему

На Херсонщині правоохоронці викрили схему незаконного відчуження комунальних земель: колишній державний реєстратор протягом трьох днів "роздав" 24 гектари землі, оформлюючи права власності на померлих осіб та громадян, які навіть не підозрювали про такі операції

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Колишньому державному реєстратору повідомлено про підозру у зміні інформації в автоматизованих системах та комп’ютерних мережах, вчинену особою з правом доступу до них, зокрема повторно та з заподіянням значної шкоди.

У березні 2019 року підозрюваний перетворив державний реєстр речових прав на інструмент незаконного оформлення земельних ділянок. Всього за три дні, він вніс записи про набуття права приватної власності на землю на підставі підроблених документів.

Йдеться про 12 земельних ділянок по 2 гектари кожна на території Білозерської громади Херсонщини.

Так, одну із земельних ділянок, реєстратор оформив у 2019 році на чоловіка, який помер ще у 2016 році. Іншу — на особу, яка померла за кілька тижнів до проведення реєстраційних дій. Водночас окремі громадяни, чиї дані були внесені до реєстру, під час допитів повідомили, що права власності на земельні ділянки вони не отримували та жодних документів реєстратору не подавали.

Серед епізодів є оформлення права власності на людей, які на момент подання заяв перебували за кордоном та фізично не могли бути присутніми у державного реєстратора. У двох випадках для реєстрації використовувалися дівочі анкетні дані жінок, які після одруження на момент виділення землі та проведення реєстраційних дій мали інші прізвища.

Загальна сума збитків, завданих Білозерській територіальній громаді, перевищує 900 тисяч гривень.

