Наркокур'єр "на пенсії": у Черкасах поліцейські вилучили велику партію канабісу

Фото: поліція Черкаської області

У Черкасах 19 травня поліцейські зупинили автомобіль, у якому виявили наркотики

Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Працівники сектору реагування патрульної поліції під час профілактичних заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху зупинили автомобіль Toyota Corolla.

63-річний водій повідомив, що перевозить у багажному відділенні наркотики. На місце події негайно викликали слідчо-оперативну групу Черкаського райуправління поліції.

Під час огляду транспортного засобу слідчі вилучили речовину рослинного походження, схожу на канабіс, вагою близько 2,5 кілограма.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України.

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває.

