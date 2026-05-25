12:23  25 травня
На Львівщині на трасі зіткнулися два кросовери: загинули три людини
09:26  25 травня
З'явилося відео з ТЦК у Тернополі, де загинув чоловік
07:52  25 травня
Понад тиждень у горах без їжі: в Румунії врятували українця
UA | RU
UA | RU
25 травня 2026, 17:59

Наркокур'єр "на пенсії": у Черкасах поліцейські вилучили велику партію канабісу

25 травня 2026, 17:59
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Черкаської області
Читайте также
на русском языке

У Черкасах 19 травня  поліцейські зупинили автомобіль, у якому виявили наркотики

Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Працівники сектору реагування патрульної поліції під час профілактичних заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху зупинили автомобіль Toyota Corolla.

63-річний водій повідомив, що перевозить у багажному відділенні наркотики. На місце події негайно викликали слідчо-оперативну групу Черкаського райуправління поліції.

Під час огляду транспортного засобу слідчі вилучили речовину рослинного походження, схожу на канабіс, вагою близько 2,5 кілограма.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України.

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці викрили 25-річну мешканку Київщини, яка налагодила оптовий збут психотропних речовин по всій Україні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Черкаська область канабіс поліцейська
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Лідера ОУН Андрія Мельника та його дружину перепоховали в Києві
25 травня 2026, 20:15
СБУ викрила та відправила за ґрати мережу російських агентів в Одесі
25 травня 2026, 19:55
У Києві чоловік ножем понівечив обличчя підлітку
25 травня 2026, 19:15
Російські війська атакували медиків та цивільних на Херсонщині: четверо поранених
25 травня 2026, 19:09
Земля для "мертвих душ": на Херсонщині викрито реєстратора, який провернув масштабну схему
25 травня 2026, 18:58
Коригував ворожі удари по Києву: СБУ затримала 18-річного зрадника
25 травня 2026, 18:42
На Львівщині чоловік матиме проблеми з законом після того, як показав у соцмережі гранату
25 травня 2026, 18:35
На Київщині викрили бізнесмена, який постачав будматеріали міноборони РФ
25 травня 2026, 18:10
Російський авіаудар по Донеччині: двоє загиблих та троє поранених у Ясногорівці
25 травня 2026, 17:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Всі блоги »