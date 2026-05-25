Наркокур'єр "на пенсії": у Черкасах поліцейські вилучили велику партію канабісу
У Черкасах 19 травня поліцейські зупинили автомобіль, у якому виявили наркотики
Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає RegioNews.
Працівники сектору реагування патрульної поліції під час профілактичних заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху зупинили автомобіль Toyota Corolla.
63-річний водій повідомив, що перевозить у багажному відділенні наркотики. На місце події негайно викликали слідчо-оперативну групу Черкаського райуправління поліції.
Під час огляду транспортного засобу слідчі вилучили речовину рослинного походження, схожу на канабіс, вагою близько 2,5 кілограма.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України.
Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває.
