Припікав руку об плиту та душив: на Дніпропетровщині затримали чоловіка за катування вагітної 16-річної співмешканки

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали 24-річного мешканця Синельниківського району, який систематично катував свою вагітну 16-річну співмешканку

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, 24-річний підозрюваний, проживаючи разом із неповнолітньою, впродовж квітня цього року систематично катував її на ґрунті ревнощів, з метою нібито зізнання у зраді. Він бив жінку, душив, силоміць утримував у квартирі, не даючи можливості залишати помешкання, та ховав ключі.

Одного разу чоловік притиснув руку потерпілої до розігрітої газової форсунки.

Крім того, підозрюваний контролював її телефонні дзвінки та, погрожуючи, забороняв розповідати про вчинене рідним.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що Фастівський міськрайонний суд Київської області ухвалив вирок місцевому мешканцю, який протягом двох місяців систематично знущався з малолітніх дітей своєї співмешканки.