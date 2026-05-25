Шахрайство на тендері "Лісів України": директор фірми постане перед судом через підроблені документи

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно директора приватного товариства за обвинуваченням у шахрайстві під час постачання тракторів для ДСГП “Ліси України”

Встановлено, що у 2023 році держпідприємство "Ліси України” після проведення публічної закупівлі уклало договір з товариством на поставку 11 тракторів.

Водночас встановлено, що задля перемоги в тендері, постачальник, розуміючи що імпортовані ним з Китайської Народної республіки трактори, за характеристиками не відповідають вимогам тендеру, вніс неправдиві відомості у документи на них. Таким чином, завдяки шахрайству з технічними документами, товариство стало переможцем закупівлі.

Відповідно до висновків експертиз, через закупівлю тракторів, які за своїми характеристиками не відповідала вимогам, прописаним у тендері, державному підприємству завдано збитків на понад 1,6 млн гривень.

