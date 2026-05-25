Незаконна вирубка дерев на 200 тисяч гривень: на Кіровоградщині повідомили про підозру

На Кіровоградщині правоохоронці викрили та повідомили про підозру жителю області за організацію незаконної вирубки дерев у лісових смугах на території Приютівської територіальної громади

Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Слідством встановлено, що підозрюваний залучив до порубки дерев двох своїх знайомих, яких переконав у законності даного роду діяльності.

Так, чоловіки за допомогою бензопили здійснили вирубку 48 дерев клену, чим спричинили тяжкі наслідки навколишньому природному середовищу та 196 тис. гривень збитків.

Закон передбачає покарання за такі дії — позбавлення волі на строк від п’яти до семи років (ч. 4 ст. 246 КК України).

