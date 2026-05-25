25 травня 2026, 18:10

На Київщині викрили бізнесмена, який постачав будматеріали міноборони РФ

Фото: Офіс Генерального прокурора
На Київщині викрито масштабну схему співпраці з державою-агресором: директор групи компаній забезпечував постачання українських будматеріалів для зведення військових об’єктів та укріплень Міноборони РФ

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору групи комерційних підприємств, який організував постачання будівельних матеріалів для потреб міноборони РФ (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення він налагодив співпрацю з підприємствами держави-агресора та тимчасово окупованого Криму. Через підконтрольні структури забезпечував оптові поставки будматеріалів для зведення військових об’єктів - укріплень, оборонних підприємств і ремонтних баз окупаційних військ.

Щоб приховати діяльність, бізнес було перереєстровано на довірених осіб на ТОТ АР Крим та в РФ, однак фактичне управління здійснювалося з України. Підозрюваний координував роботу підприємств, визначав ролі учасників і контролював фінансові потоки.

Попри санкції, компанії брали участь у тендерах міноборони рф та виконували контракти на постачання товарів. За час повномасштабної агресії вони сплатили до бюджету РФ понад 100 млн рублів податків.

Фінансовий супровід забезпечувала бухгалтерка з Києва, яка дистанційно вела розрахунки та звітність. Її раніше затримали під час спроби виїзду за кордон, а у листопаді суд призначив їй 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі про підозру повідомлено директору та ще трьом особам, які переховуються на тимчасово окупованій території Криму. Під час обшуків вилучено документи, електронні носії та інші докази.

Нагадаємо, що прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно директора приватного товариства за обвинуваченням у шахрайстві під час постачання тракторів для ДСГП "Ліси України”.

