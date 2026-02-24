14:54  24 февраля
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2026, 14:54

Во Львовской области офицер ВСУ во время отпуска сбежал в РФ

24 февраля 2026, 14:54
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Железнодорожный районный суд города Львова заочно приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего начальника группы одной из воинских частей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Речь идет о 48-летнем экскапитане, занимавшем должность начальника группы подготовки и регламента бортовых средств системы государственного распознавания воинской части во Львовской области.

В марте 2024 года он официально получил отпуск якобы для поездки в Турцию. Однако, как установило следствие, военный заранее спланировал побег. Через мессенджеры согласовал свои действия с родственниками, находившимися на временно оккупированной территории и РФ. После выезда из Украины через Молдову он добрался до Турции, а впоследствии – в РФ.

"Находясь на территории России, фигурант предоставил представителям спецслужб государства-агрессора доступ к своим учетным записям и технике, а также передал информацию о дислокации воинской части, личном составе, технике и других сведениях с ограниченным доступом. В определенный день после завершения отпуска он в воинскую часть не вернулся", – говорится в сообщении.

Суд признал его виновным в дезертирстве в условиях военного положения и государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Офицера заочно приговорили к пожизненному заключению.

Напомним, в конце января во Львовской области разоблачили хищения на дронах для ВСУ. Речь идет о 1,5 млн. грн.

