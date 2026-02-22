11:50  22 лютого
Довічне за два вбивства у Запоріжжі: загинули 11-річний хлопчик та жінка
10:37  22 лютого
На Рівненщині військовий збив 22-річну дівчину та втік із місця ДТП
09:43  22 лютого
Нічний теракт у Львові: що відомо про загиблу поліцейську
22 лютого 2026, 11:30

Масований удар по критичній інфраструктурі України: є влучання на 14 локаціях

22 лютого 2026, 11:30
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 22 лютого (з 19:00 21 лютого) росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України з використанням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, армія РФ застосувала:

  • 4 протикорабельні ракети "Циркон";
  • 22 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;
  • 18 крилатих ракет Х-101;
  • 2 крилаті ракети Іскандер-К;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 297 ворожих БпЛА різних типів.

Основні напрямки удару: Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.

Протягом нападу повітряний простір відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 307 цілей.

Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на 5 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по території України. Повідомлялося, що внаслідок удару зруйновано приватні будинки у селі Софіївська Борщагівка під Києвом.

Внаслідок ворожої атаки на Київську область станом на зараз підтверджено 15 постраждалих, серед яких 4 дитини. На жаль, одна людина загинула від отриманих травм.

Окрім того, цієї ночі Росія знову завдала ударів безпілотниками по об'єктах енергетичної інфраструктури Одещини, виникли загоряння на великих площах.

18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
