Масований удар по критичній інфраструктурі України: є влучання на 14 локаціях

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 22 лютого (з 19:00 21 лютого) росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України з використанням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, армія РФ застосувала:

4 протикорабельні ракети "Циркон";

22 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

18 крилатих ракет Х-101;

2 крилаті ракети Іскандер-К;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

297 ворожих БпЛА різних типів.

Основні напрямки удару: Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.

Протягом нападу повітряний простір відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 307 цілей.

Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на 5 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по території України. Повідомлялося, що внаслідок удару зруйновано приватні будинки у селі Софіївська Борщагівка під Києвом.

Внаслідок ворожої атаки на Київську область станом на зараз підтверджено 15 постраждалих, серед яких 4 дитини. На жаль, одна людина загинула від отриманих травм.

Окрім того, цієї ночі Росія знову завдала ударів безпілотниками по об'єктах енергетичної інфраструктури Одещини, виникли загоряння на великих площах.