Масований удар по критичній інфраструктурі України: є влучання на 14 локаціях
У ніч на 22 лютого (з 19:00 21 лютого) росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України з використанням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Зокрема, армія РФ застосувала:
- 4 протикорабельні ракети "Циркон";
- 22 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;
- 18 крилатих ракет Х-101;
- 2 крилаті ракети Іскандер-К;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 297 ворожих БпЛА різних типів.
Основні напрямки удару: Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.
Протягом нападу повітряний простір відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 307 цілей.
Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на 5 локаціях.
Нагадаємо, в ніч на 22 лютого російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по території України. Повідомлялося, що внаслідок удару зруйновано приватні будинки у селі Софіївська Борщагівка під Києвом.
Внаслідок ворожої атаки на Київську область станом на зараз підтверджено 15 постраждалих, серед яких 4 дитини. На жаль, одна людина загинула від отриманих травм.
Окрім того, цієї ночі Росія знову завдала ударів безпілотниками по об'єктах енергетичної інфраструктури Одещини, виникли загоряння на великих площах.