09:57  29 січня
Смерть туристки на Драгобраті: після експертиз підозру отримало керівництво курорту
08:39  29 січня
На Житомирщині сміттєвоз наїхав на пенсіонерку – жінка загинула
08:27  29 січня
Зіткнення авто на Кіровоградщині: одна людина загинула, інша – травмована
UA | RU
UA | RU
29 січня 2026, 08:24

Квартира за 1,8 млн і фіктивна служба: ДБР викрило посадовця Львівського ТЦК

29 січня 2026, 08:24
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру чинному керівнику одного з відділів Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, полковник навмисно не задекларував майно, а також незаконно вніс недостовірні відомості до службових інформаційних систем.

Зокрема, у деклараціях за 2023 та 2024 роки він не зазначив квартиру в новобудові у Львові вартістю понад 1,8 млн гривень. Майнові права на житло були оформлені на його дружину, однак відповідно до вимог законодавства це майно підлягало обов'язковому декларуванню.

Крім того, у квітні 2025 року, перебуваючи на посаді начальника районного ТЦК та СП, посадовець без законних підстав вніс до службових баз дані про свого знайомого як такого, що нібито проходить військову службу. Насправді чоловік фактично перебував удома, що дозволяло йому уникати мобілізаційних заходів та вільно пересуватися.

Слідство вважає, що, усвідомлюючи можливу відповідальність за незаконні дії на попередній посаді, посадовець ініціював переведення до Львова. Наразі правоохоронці з’ясовують, чи було відомо про ці факти керівництву обласного ТЦК та СП.

Полковнику повідомлено про підозру:

  • за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України – умисне внесення недостовірних відомостей до декларації,
  • за ч. 1 ст. 362 КК України – несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді обмеження волі строком до двох років.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР перевіряють усі обставини справи, можливу причетність інших посадових осіб та наявність подібних порушень в інших підрозділах.

Нагадаємо, правоохоронці викрили офіцера мобілізаційного відділу одного з районних ТЦК та СП Чернігівської області, який за грошову винагороду втручався в облік військовозобов'язаних. Йому повідомлено про підозру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР війна підозра майно Декларація Львівська область мобілізація ТЦК
Скандал на Львівщині: колишнього військовополоненого не випустили за кордон
28 січня 2026, 17:31
На Чернігівщині офіцер ТЦК попався на хабарі $2 500 за "небойову" службу
28 січня 2026, 14:02
$4500 за "відстрочку": на Хмельниччині повідомили про підозру лікарю та посередниці
28 січня 2026, 08:39
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Призначив вдвічі меншу дозу: на Чернігівщині судитимуть лікаря через смерть пацієнта
29 січня 2026, 11:21
Боялась вийти з кімнати: на Харківщині суд розглянув справу пенсіонерки, яку залякувала власна донька
29 січня 2026, 11:15
Український МіГ-29 знищив командний пункт РФ на Запоріжжі
29 січня 2026, 11:06
На Чернігівщині вилучили частину російської ракети "Іскандер"
29 січня 2026, 10:55
На Львівщині шахрай оформив понад 20 кредитів на ветерана та привласнив 212 тис. грн
29 січня 2026, 10:44
У ДСНС показали, як ліквідували наслідки атаки РФ на Одесу
29 січня 2026, 10:36
На Закарпатті затримали чоловіка, який за $10 тисяч обіцяв переправити киянина через Тису
29 січня 2026, 10:23
Аварійні роботи на Троєщині: ДТЕК просить мешканців не перекривати дороги
29 січня 2026, 10:22
У Миколаєві чоловік через ревнощі вбив дружину та застрелився після кількох тижнів життя з тілом
29 січня 2026, 10:03
Смерть туристки на Драгобраті: після експертиз підозру отримало керівництво курорту
29 січня 2026, 09:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Остап Дроздов
Валерій Чалий
Олег Саакян
Всі блоги »