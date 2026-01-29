Квартира за 1,8 млн і фіктивна служба: ДБР викрило посадовця Львівського ТЦК

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру чинному керівнику одного з відділів Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, полковник навмисно не задекларував майно, а також незаконно вніс недостовірні відомості до службових інформаційних систем.

Зокрема, у деклараціях за 2023 та 2024 роки він не зазначив квартиру в новобудові у Львові вартістю понад 1,8 млн гривень. Майнові права на житло були оформлені на його дружину, однак відповідно до вимог законодавства це майно підлягало обов'язковому декларуванню.

Крім того, у квітні 2025 року, перебуваючи на посаді начальника районного ТЦК та СП, посадовець без законних підстав вніс до службових баз дані про свого знайомого як такого, що нібито проходить військову службу. Насправді чоловік фактично перебував удома, що дозволяло йому уникати мобілізаційних заходів та вільно пересуватися.

Слідство вважає, що, усвідомлюючи можливу відповідальність за незаконні дії на попередній посаді, посадовець ініціював переведення до Львова. Наразі правоохоронці з’ясовують, чи було відомо про ці факти керівництву обласного ТЦК та СП.

Полковнику повідомлено про підозру:

за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України – умисне внесення недостовірних відомостей до декларації,

за ч. 1 ст. 362 КК України – несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді обмеження волі строком до двох років.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР перевіряють усі обставини справи, можливу причетність інших посадових осіб та наявність подібних порушень в інших підрозділах.

Нагадаємо, правоохоронці викрили офіцера мобілізаційного відділу одного з районних ТЦК та СП Чернігівської області, який за грошову винагороду втручався в облік військовозобов'язаних. Йому повідомлено про підозру.