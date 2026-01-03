Фото: Національна поліція України

У Гарнізонному храмі Львова зібралися побратими, колеги та родина, щоб згадати поліцейського, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині

Про це пише Національна поліція України, передає RegioNews.

У Львові напередодні перших роковин загибелі вшанували пам’ять поліцейського Віталія Словіка, який загинув під час захисту України. Поминальна панахида відбулася у Гарнізонному храмі святих Апостолів Петра і Павла. У заході взяли участь його бойові побратими, колеги по службі, рідні та близькі.

До вшанування долучилися бійці батальйону поліції особливого призначення "КОРД" поліції Львівської області, з якими Віталій проходив службу. Присутні згадували загиблого як відповідального правоохоронця та військовослужбовця, який виконував завдання в зоні бойових дій після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Побратими та рідні вшанували пам’ять Героя

Службу в Національній поліції України Віталій Словік розпочав у липні 2019 року. Він працював у підрозділах конвойної служби та оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку поліції Львівщини. Після 24 лютого 2022 року ухвалив рішення долучитися до захисту держави зі зброєю в руках і був зарахований до стрілецького підрозділу "КОРД".

Старший сержант поліції Віталій Словік загинув 4 січня у місті Торецьк під час виконання бойового завдання. На момент загибелі йому було 30 років. За проявлену мужність і самовідданість його посмертно нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня та нагрудним знаком "Комбатантський Хрест" Головнокомандувача Збройних Сил України.

Раніше повідомлялося, на Донеччині помер капітан поліції Дмитро Шушпанов, командир роти батальйону патрульної поліції в Краматорську та Слов'янську, який отримав травми під час виконання службових обов'язків.