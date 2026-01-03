09:17  03 січня
У Харкові через ракетну атаку загинула 3-річна дитина, щонайменше 30 поранених
17:55  02 січня
На Львівщині під час святкування жінка впала з балкона і загинула
16:20  02 січня
Момент прильоту ракети у Харкові потрапив на відео
03 січня 2026, 14:59

У Львові вшанували пам’ять поліцейського Віталія Словіка, який загинув 4 січня у Торецьку

03 січня 2026, 14:59
Фото: Національна поліція України
У Гарнізонному храмі Львова зібралися побратими, колеги та родина, щоб згадати поліцейського, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині

Про це пише Національна поліція України, передає RegioNews.

У Львові напередодні перших роковин загибелі вшанували пам’ять поліцейського Віталія Словіка, який загинув під час захисту України. Поминальна панахида відбулася у Гарнізонному храмі святих Апостолів Петра і Павла. У заході взяли участь його бойові побратими, колеги по службі, рідні та близькі.

До вшанування долучилися бійці батальйону поліції особливого призначення "КОРД" поліції Львівської області, з якими Віталій проходив службу. Присутні згадували загиблого як відповідального правоохоронця та військовослужбовця, який виконував завдання в зоні бойових дій після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Побратими та рідні вшанували пам’ять Героя

Службу в Національній поліції України Віталій Словік розпочав у липні 2019 року. Він працював у підрозділах конвойної служби та оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку поліції Львівщини. Після 24 лютого 2022 року ухвалив рішення долучитися до захисту держави зі зброєю в руках і був зарахований до стрілецького підрозділу "КОРД".

Старший сержант поліції Віталій Словік загинув 4 січня у місті Торецьк під час виконання бойового завдання. На момент загибелі йому було 30 років. За проявлену мужність і самовідданість його посмертно нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня та нагрудним знаком "Комбатантський Хрест" Головнокомандувача Збройних Сил України.

Раніше повідомлялося, на Донеччині помер капітан поліції Дмитро Шушпанов, командир роти батальйону патрульної поліції в Краматорську та Слов'янську, який отримав травми під час виконання службових обов'язків.

війна Львів загиблий Торецьк пам'яті загиблих поліцейський
03 січня 2026, 09:17
Ракетний удар по Харкову: 25 людей постраждали, серед них немовля
02 січня 2026, 17:27
Момент прильоту ракети у Харкові потрапив на відео
02 січня 2026, 16:20
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Росія вдарила ракетами по Золотоніському району: п'ятеро постраждалих, на місці працює поліція
03 січня 2026, 16:28
Денис Шмигаль може очолити Міністерство енергетики – Зеленський
03 січня 2026, 15:17
Президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом з дружиною було захоплено та вивезено з країни
03 січня 2026, 14:15
На Херсонщині від атак дронів та артилерії загинули 2 цивільних, ще двоє поранені
03 січня 2026, 13:30
У Києві 16-річна дівчина отримала 73% опіків після падіння в яму з окропом
03 січня 2026, 12:45
У Кам’янському 29-річний чоловік застрелив опонента під час конфлікту
03 січня 2026, 12:30
На Житомирщині Mercedes наїхав на 44-річну пішохідку: жінка загинула на місці
03 січня 2026, 12:00
До Києва прибули міжнародні радники з безпекових питань
03 січня 2026, 11:45
Єдиний реєстр зброї МВС тимчасово призупиняє роботу: що потрібно знати
03 січня 2026, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
