В Гарнизонном храме Львова собрались побратимы, коллеги и семья, чтобы помянуть полицейского, погибшего во время выполнения боевого задания в Донецкой области

Об этом пишет Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Во Львове накануне первой годовщины гибели почтили память полицейского Виталия Словика, погибшего защищая Украину. Поминальная панихида состоялась в Гарнизонном храме святых Апостолов Петра и Павла. В мероприятии приняли участие его боевые побратимы, коллеги по службе, родные и близкие.

К чествованию присоединились бойцы батальона полиции особого назначения "КОРД" полиции Львовской области, с которыми Виталий проходил службу. Собравшиеся вспоминали погибшего как ответственного правоохранителя и военнослужащего, выполнявшего задачи в зоне боевых действий после начала полномасштабного вторжения России.

Побратимы и родные почтили память Героя

Службу в Национальной полиции Виталий Словик начал в июле 2019 года. Он работал в подразделениях конвойной службы и оперативно-розыскного отдела управления уголовного розыска полиции Львовской области. После 24 февраля 2022 года принял решение присоединиться к защите государства с оружием в руках и был зачислен к стрелковому подразделению "КОРД".

Старший сержант полиции Виталий Словик погиб 4 января в Торецке во время выполнения боевого задания. На момент гибели ему было 30 лет. За проявленное мужество и самоотверженность его посмертно наградили орденом "За мужество" ІІІ степени и нагрудным знаком "Комбатантский Крест" Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Ранее сообщалось, в Донецкой области скончался капитан полиции Дмитрий Шушпанов, командир роты батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске, получивший травмы во время исполнения служебных обязанностей.