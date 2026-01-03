09:17  03 января
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
17:55  02 января
Во Львовской области во время празднования женщина упала с балкона и погибла
16:20  02 января
Момент прилета ракеты в Харькове попал на видео
03 января 2026, 14:59

Во Львове почтили память полицейского Виталия Словика, погибшего 4 января в Торецке

03 января 2026, 14:59
Фото: Национальная полиция Украины
В Гарнизонном храме Львова собрались побратимы, коллеги и семья, чтобы помянуть полицейского, погибшего во время выполнения боевого задания в Донецкой области

Об этом пишет Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Во Львове накануне первой годовщины гибели почтили память полицейского Виталия Словика, погибшего защищая Украину. Поминальная панихида состоялась в Гарнизонном храме святых Апостолов Петра и Павла. В мероприятии приняли участие его боевые побратимы, коллеги по службе, родные и близкие.

К чествованию присоединились бойцы батальона полиции особого назначения "КОРД" полиции Львовской области, с которыми Виталий проходил службу. Собравшиеся вспоминали погибшего как ответственного правоохранителя и военнослужащего, выполнявшего задачи в зоне боевых действий после начала полномасштабного вторжения России.

Побратимы и родные почтили память Героя

Службу в Национальной полиции Виталий Словик начал в июле 2019 года. Он работал в подразделениях конвойной службы и оперативно-розыскного отдела управления уголовного розыска полиции Львовской области. После 24 февраля 2022 года принял решение присоединиться к защите государства с оружием в руках и был зачислен к стрелковому подразделению "КОРД".

Старший сержант полиции Виталий Словик погиб 4 января в Торецке во время выполнения боевого задания. На момент гибели ему было 30 лет. За проявленное мужество и самоотверженность его посмертно наградили орденом "За мужество" ІІІ степени и нагрудным знаком "Комбатантский Крест" Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Ранее сообщалось, в Донецкой области скончался капитан полиции Дмитрий Шушпанов, командир роты батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске, получивший травмы во время исполнения служебных обязанностей.

война Львов погибший Торецк памяти погибших полицейский
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
