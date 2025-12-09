16 тисяч доларів за звільнення з війська: на Львівщині судили підприємця

Ілюстративне фото

Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав приватного підприємця винним у зловживанні впливом. Він обіцяв "допомогти" звільнити військового за забар

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У квітні-травні 2025 року чоловік кількома частинами одержав від військовослужбовця 16 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв "допомогти" вплинути на осіб з Генштабу ЗСУ, щоб перевести "клієнта" із військової частини до медичної частини на території Львівської області із подальшим звільненням із військової служби.

На суді чоловік визнав свою провину. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Одесі інспектор ТЦК та військовий організували корупційну схему ухилення від мобілізації. За 16 тисяч доларів пропонували за відстрочку від служби.