Во Львовской области перекрыли канал контрабанды древесины

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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Частный предприниматель из Ивано-Франковской области использовал поддельные документы, чтобы получить разрешение на экспорт древесины. Он выдавал свежесрубленный лес за якобы приобретенный в 2024 году и отправлял его в страны ЕС.

Во время проверки на таможенном посту "Рава-Русская – Хребенное" правоохранители задержали грузовик с 41 м³ хвойных пиломатериалов. Оказалось, что сопроводительные документы содержали ложную информацию. В результате изъяли древесину, грузовик и документацию.

Ориентировочная стоимость товара – почти полмиллиона гривен.

Продолжается досудебное расследование. Назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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