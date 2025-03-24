На Миколаївщини внаслідок отруєння чадним газом загинули дві людини
Трагічна подія сталася в суботу, 22 березня, в селі Богданівка Вознесенського району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
В будинку виявили тіла, 65-річної жінки та 43-річного чоловіка, матері та сина.
Попередньо, люди загинули внаслідок отруєння продуктами горіння через несправність пічного опалення.
Нагадаємо, у Львові в готелі сім'я отруїлася чадним газом. Серед посраждалих – троє дітей, яких госпіталізували в стані середнього ступеня тяжкості.
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