На кордоні на Львівщині вилучили 11,5 тисяч нікотиновмісних паучів
У пункті пропуску "Медика-Шегині" у Львівській області вилучили 11 520 нікотиновмісних паучів
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.
Житель Львівщини намагався завезти в Україну підакцизний товар від постачальника, що знаходиться в одній з країн ЄС.
Нелегальну продукцію – 11 520 нікотиновмісних паучів вартістю понад 3 млн грн – правоохоронці виявили в автомобілі чоловіка на пункті пропуску.
Відкрито кримінальне провадження, триває розслідування. Призначена низка судових експертиз.
Нагадаємо, у грудні на кордоні на Львівщині вилучили обладнання для виготовлення сигарет вартістю 5 млн гривень.
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