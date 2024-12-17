фото: БЕБ

У пункті пропуску на Львівщині зупинили спробу нелегального ввезення обладнання для виготовлення сигарет

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Сигаретну лінію у розібраному вигляді намагались завезти до України вантажівкою як обладнання для пакування товару, фасувальну лінію.

Під час огляду вантажівки правоохоронці виявили складові частини лінії для виготовлення сигарет.

Її орієнтовна вартість становить понад 5 млн грн.

Обладнання вилучили. Наразі призначена низка судових експертиз.

Відео: ДПСУ.

Нагадаємо, правоохоронці на Хмельниччині викрили групу ділків, які організували незаконне виробництво та розповсюдження тютюну.