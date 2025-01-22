Во Львове делец за 13 тысяч долларов переправлял мужчин в Польшу
Житель Львова объявил подозрение в организации незаконной переправки мужчин через госграницу Украины
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
Делок обещал военнообязанному организовать выезд в Польшу как работника ИТ-компании. За 13 тысяч долларов он планировал подтоговить разрешительные документы, обновить учетные данные, трудоустроить клиента на иностранную фирму и внести необходимую информацию в электронные системы.
При передаче 6 тысяч долларов фигуранта задержали.
У мужчины дома изъяли военно-учетные документы и паспортные данные еще 23 человек, которые могли быть потенциальными клиентами.
Переправщика заключили под стражу с возможностью внесения залога.
Напомним, ранее на Закарпатье на границе со Словакией остановили киевлянина, пытавшегося выехать из страны по поддельным документам.