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Житель Львова объявил подозрение в организации незаконной переправки мужчин через госграницу Украины

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Делок обещал военнообязанному организовать выезд в Польшу как работника ИТ-компании. За 13 тысяч долларов он планировал подтоговить разрешительные документы, обновить учетные данные, трудоустроить клиента на иностранную фирму и внести необходимую информацию в электронные системы.

При передаче 6 тысяч долларов фигуранта задержали.

У мужчины дома изъяли военно-учетные документы и паспортные данные еще 23 человек, которые могли быть потенциальными клиентами.

Переправщика заключили под стражу с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее на Закарпатье на границе со Словакией остановили киевлянина, пытавшегося выехать из страны по поддельным документам.