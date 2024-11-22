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Уже через 10 років в Україні можуть припинити трансплантації, а пневмонія стане смертельною, якщо не зупинити надмірне використання антибіотиків

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в етері національного телемарафону, передає RegioNews.

Міністр підкреслив, що проблема стійкості до антимікробних препаратів є серйозною глобальною загрозою, і в Україні це одне з найбільш актуальних питань у сфері охорони здоров’я. Під час пандемії COVID-19 ситуація погіршилася, коли люди без належних знань використовували антибіотики для лікування вірусних інфекцій.

Крім того, під час війни українці часто отримують важкі поранення. Коли пацієнти проходять через кілька лікарень, де є різні штами бактерій, виникає високий ризик інфекцій. В умовах напливу поранених лікарні не завжди можуть належно контролювати інфекції, що сприяє розвитку бактерій, стійких до антибіотиків, пояснив Ляшко.

Він також зазначив, що стійкість розвивається не в організмі людини, а в самих мікроорганізмах. І коли імунітет людини ослаблений, ці мікроорганізми можуть стати небезпечними. Якщо антибіотики застосовуються неправильно, не згідно з призначенням лікаря, вони створюють у бактерій стійкість, і наступного разу препарати не будуть ефективними.

"Антибіотики – це не цукерки. Не пігулки, які можна профілактично випити, бо десь щось зачухалося чи засвербіло у носі. Антибіотики вживаються виключно за призначенням лікаря", – наголосив Ляшко.

Міністр застеріг, що якщо ставитися до антибіотиків легковажно, то через 10 років можуть виникнути серйозні проблеми, такі як припинення трансплантацій, бо не буде чим лікувати ускладнення. Також пневмонія може стати невиліковною, і знову з’являться інфекції, "про які ми вже давно забули".

Ляшко наголосив на важливості суворого дотримання рекомендацій медиків щодо прийому препаратів: коли, скільки і як довго їх приймати.

"Бо буває – пропили 2-3 дні і стало краще, а курс був на 7 днів. Після цього навіть зберігають ці антибіотики й коли в когось схоже – [діляться]", – зазначив він.

Нагадаємо, у вересні у Хмельницькому зафіксували першу смерть від лихоманки Західного Нілу. У лікарні жінка померла він менінгоенцефаліту, який виник як ускладнення хвороби.