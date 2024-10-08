Львівські митники затримали "парфумера", який намагався провезти контрабанду на 1,9 млн грн
На пункті пропуску «Шегині» у водія мікроавтобуса вилучили 568 одиниць парфумів відомих брендів. Митники склали адмінпротокол, а товар вилучили.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Львівську митницю.
Mercedes-Benz Sprinter з незаконним вантажем прибув у пункт пропуску 7 жовтня, близько 1 години ночі із Польщі. За кермом буса перебував 47-річний житель Івано-Франківщини.
Для проходження митного контролю водій обрав смугу "червоний коридор" і повідомив про переміщення вживаного одягу. Однак під час огляду його авто працівники митниці виявили в багажному відділенні 568 одиниць парфумів Chanel, Gucci, Armani, Prada, Carolina Herrera, Versace, Hermes, Dolce & Gabbana, Bvlgari, Givenchy, Narciso Rodriguez та інші. Орієнтовна вартість товарів 1,9 млн. гривень.
Нагадаємо, нещодавно митники виявили контрабанду наркотичних речовин з-за кордону під виглядом дитячого конструктора.