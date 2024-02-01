У Львові лікар ВЛК вимагав у військового 5000 доларів за довідку про непридатність до служби

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Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Як повідомляється, з 2016 по 2020 рік військовий проходив службу в одному з вищих навчальних закладів Міноборони України. В цей час йому поставили ряд медичних діагнозів, згідно з якими визнали непридатним до військової служби у мирний час та обмежено придатним – у воєнний.

Після повномасштабного вторгнення чоловік знову вступив до лав ЗСУ, проте хронічні хвороби почали загострюватися і керівництво порекомендувало йому почати лікуватися та комісуватися зі служби. В процесі лікування в клініці на Львівщині лікар повідомив пацієнту, що може допомогти у "вдалому” завершенні лікування та визнати його непридатним до військової служби. За таку послугу медик хотів отримати 5000 доларів.

Надалі лікар неодноразово викликав військового до свого робочого кабінету та наполягав на якнайшвидшій передачі озвученої суми, тому що в іншому випадку його знову визнають обмежено придатним до служби.

Правоохоронці затримали лікаря під час отримання хабара. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці оголосили підозру сержанту Державної прикордонної служби України, який вимагав та одержав хабар від іншого прикордонника. Чоловік пообіцяв колезі за гроші перевести його на посаду в іншу область.