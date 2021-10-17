У Львові двоє пенсіонерів загинули через отруєння газом
У Львові через отруєння газом загинули двоє людей - 62-річний чоловік та 70-річна жінка
Як пише RegioNews, про це розповіли у пресслужбі Львівської ОДА.
Їхні тіла знайшли у квартирі першого поверху триповерхового житлового будинку на вул. Ярослава Мудрого, 21. Квартира обладнана газовою колонкою, ПГ-4 та газовою пічкою.
Аварійна бригада "Львівгазу" на двох стояках відімкнула газопостачання до будинку. Обставини трагедії з'ясовуються.
Нагадаємо, днями на території Львівської області у Золочеві та у самому Львові зафіксували отруєння чадним газом одразу в трьох квартирах.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України