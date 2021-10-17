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17 жовтня 2021, 12:46 37

У Львові двоє пенсіонерів загинули через отруєння газом

17 жовтня 2021, 12:46 37
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Фото: Рixabay
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У Львові через отруєння газом загинули двоє людей - 62-річний чоловік та 70-річна жінка

Як пише RegioNews, про це розповіли у пресслужбі Львівської ОДА.

Їхні тіла знайшли у квартирі першого поверху триповерхового житлового будинку на вул. Ярослава Мудрого, 21. Квартира обладнана газовою колонкою, ПГ-4 та газовою пічкою.

Аварійна бригада "Львівгазу" на двох стояках відімкнула газопостачання до будинку. Обставини трагедії з'ясовуються.

Нагадаємо, днями на території Львівської області у Золочеві та у самому Львові зафіксували отруєння чадним газом одразу в трьох квартирах.

Львів отруєння аварія

 
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