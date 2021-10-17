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17 октября 2021, 12:46 37

Во Львове двое пенсионеров погибли из-за отравления газом

17 октября 2021, 12:46 37
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Фото: Рixabay
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Во Львове из-за отравления газом погибли два человека - 62-летний мужчина и 70-летняя женщина

Как пишет RegioNews, об этом рассказали в пресс-службе Львовской ОГА.

Их тела нашли в квартире первого этажа трехэтажного жилого дома на ул. Ярослава Мудрого, 21. Квартира оборудована газовой колонкой, ПГ-4 и газовой печкой.

Аварийная бригада "Львовгаза" на двух стояках отключила газоснабжение к дому. Обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, на днях на территории Львовской области в Золочеве и в самом Львове зафиксировали отравление угарным газом сразу в трех квартирах.

Львов отравление аварія

 
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