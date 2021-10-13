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13 жовтня 2021, 09:24 98

На Львівщині 10 людей отруїлися чадним газом, постраждали діти

13 жовтня 2021, 09:24 98
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Фото: EUStock / Depositphotos
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На території Львівської області у Золочеві та у самому Львові зафіксували отруєння чадним газом одразу в трьох квартирах

Як передає RegioNews, про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, у Львові у квартирі на вулиці Перова троє осіб отруїлися чадним газом. Зазначається, що серед постраждалих двоє дітей - 5-річного та 7-річного віку. Наразі всі постраждалі перебувають в лікарні.

Також газом вночі отруїлися мешканці квартири на вулиці Городоцькій, що у Львові. Постраждали двоє дорослих та 11-річна дитина.

Окрім того, майже о третій години ночі надійшло повідомлення про отруєння чадним газом в житловому будинку в місті Золочів. На вулиці Джерельній, 6, через отруєння потрапили до лікарні четверо осіб. Серед них було двоє дітей. Подачу газу у квартиру припинили.

Раніше повідомлялось, що у Сумах троє дітей отруїлися чадним газом після користування газовим водонагрівачем. Правоохоронці радять громадянам неухильно дотримуватися правил безпеки під час користування газовими приладами.

газ отруєння медики діти Львівська область

 
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