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07 жовтня 2021, 12:53 30

На Львівщині 2022 рік оголосили роком УПА

07 жовтня 2021, 12:53 30
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з відкритих джерел
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Депутати Львівської обласної ради під час сесійного засідання 7 жовтня більшістю голосів підтримали рішення щодо проголошення 2022 року – роком Української повстанської армії

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт облради

Депутати нагадали, що наступного року виповнюється 80-років з часу створення УПА

"Ми повинні зробити все для того, щоб усі на Львівщині, в Україні і навіть за кордоном отримали повну інформацію про діяльність УПА. Кожен українець має знати правду про УПА і яку роль вона відіграла в нашій історії, про її провідників та відомих борців за незалежність", - зазначив під час виступу голова комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції облради Святослав Шеремета.

Українська повстанська армія утворилася у кінці 1942 року та діяла до вересня 1949 року, після чого була реорганізована в збройне підпілля, діяльність якого припинилася в середині 1950 років.

За інформацією Українського інституту національної пам’яті, УПА стала відповіддю на жорстоку окупаційну політику, що змусила українців організуватися у збройні підрозділи, котрі стали частинами Української повстанської армії. Армії, через яку пройшло понад сто тисяч осіб, за участь у повстанському русі чи його підтримку каральними органами СРСР було репресовано понад півмільйона людей. Опоненти закидають УПА співпрацю з Третім Рейхом.

армія інфомація організація облрада Львів

 
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