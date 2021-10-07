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07 октября 2021, 12:53 30

На Львовщине 2022 год объявили годом УПА

07 октября 2021, 12:53 30
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из открытых источников
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Депутаты Львовского областного совета во время сессионного заседания 7 октября большинством голосов поддержали решение о провозглашении 2022 года – годом Украинской повстанческой армии

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт облсовета

Депутаты напомнили, что в следующем году исполняется 80-лет со времени создания УПА

"Мы должны сделать все для того, чтобы все на Львовщине, в Украине и даже за рубежом получили полную информацию о деятельности УПА. Каждый украинец должен знать правду об УПА и какую роль она сыграла в нашей истории, о ее деятелях и известных борцов за независимость", - отметил во время выступления председатель комиссии по вопросам культуры, информационной политики и продвижения облсовета Святослав Шеремета.

Украинская повстанческая армия образовалась в конце 1942 года и действовала до сентября 1949 года, после чего была реорганизована в вооруженное подполье, деятельность которого прекратилась в середине 1950 годов.

По информации Украинского института национальной памяти, УПА стала ответом на жестокую оккупационную политику, которая заставила украинцев организоваться в вооруженные подразделения, которые стали частями Украинской повстанческой армии. Армии, через которую прошло более ста тысяч человек, за участие в повстанческом движении или его поддержку карательными органами СССР было репрессировано более полумиллиона человек. Оппоненты обвиняют УПА сотрудничество с Третьим Рейхом.

армия информация организация облсовет Львов

 
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