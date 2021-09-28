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28 вересня 2021, 10:55 63

На Львівщині більшість шкіл перевели на дистанційку

28 вересня 2021, 10:55 63
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Фото з відкритих джерел
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У Львівській області лише 42% шкіл можуть працювати очно. Решта шкіл не вакцинували 80% співробітників

Про це пише RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Школи, де не вакцинована достатня кількість персоналу, відповідно до постанови Кабміну, мають працювати в дистанційному режимі.

Директор обласного департаменту освіти і науки Олег Паска повідомив, що в області також буде працювати комісія, яка перевірятиме якість дистанційного навчання.

"Комісія приходить в школу для того, щоб подивитися, чи є дистанційне навчання. Достатньо зайти на ті комп’ютери, які є в школі. Перше, якщо є платформа для дистанційного навчання, то можна тоді далі досліджувати, наскільки вона якісна. Якщо нема платформи для дистанційного навчання, значить там дистанційного навчання нема", - сказав Паска.

Він додав, що навчання дистанційно не може бути якісним.

Раніше повідомлялося, всі виші Одещини перейшли на "дистанційку".

коронавірус Україна Львів освіта вакцинація

 
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