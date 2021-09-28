На Львовщине большинство школ перевели на дистанционку
Во Львовской области лишь 42% школ могут работать очно. Остальные школы не вакцинировали 80% сотрудников
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Суспільне".
Школы, где не вакцинировано достаточное количество персонала, согласно постановлению Кабмина, должны работать в дистанционном режиме.
Директор областного департамента образования и науки Олег Паска сообщил, что в области также будет работать комиссия, которая будет проверять качество дистанционного обучения.
"Комиссия приходит в школу для того, чтобы посмотреть, есть ли дистанционное обучение. Достаточно зайти на те компьютеры, которые есть в школе. Первое, если есть платформа для дистанционного обучения, то можно тогда дальше исследовать, насколько она качественная. Если нет платформы для дистанционного обучения, значит там дистанционного обучения нет", - сказал Паска.
Он добавил, что обучение дистанционно не может быть качественным.
Ранее сообщалось, все вузы Одесской области перешли на "дистанционку".