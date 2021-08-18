На Львівщині госпіталізували 17 дітей: отруїлися у спорткомплексі

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У спортивно-оздоровчому комплексі в Хирові отруїлися 17 дітей. Всі вони потрапили до інфекційного відділення районної лікарні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Львівський портал".

До інфекційного відділення Самбірської центральної районної лікарні госпіталізували 17 дітей, які отруїлися у спортивно-оздоровчому комплексі "Layar Palace", - йдеться у повідомленні.

Дітей віком 13-15 років госпіталізували з попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція". Діти скаржилися на підвищення температури тіла, блювоту, пронос.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті у спортивному таборі отруїлись 17 людей, з них - 16 діти. Поліцейські вже розпочали кримінальне провадження щодо порушення санітарних правил і норм у закладі.