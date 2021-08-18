На Львовщине госпитализировали 17 детей: отравились в спорткомплексе
В спортивно-оздоровительном комплексе в Хирове отравились 17 детей. Все они попали в инфекционное отделение районной больницы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Львовский портал".
В инфекционное отделение Самборской центральной районной больницы госпитализировали 17 детей, которые отравились в спортивно-оздоровительном комплексе "Layar Palace", - говорится в сообщении.
Детей в возрасте 13-15 лет госпитализировали с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция". Дети жаловались на повышение температуры тела, рвоту, понос.
Напомним, ранее на Прикарпатье в спортивном лагере отравились 17 человек, из них - 16 дети. Полицейские уже начали уголовное производство о нарушении санитарных правил и норм в заведении.
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