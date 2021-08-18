09:01  18 августа
В Украине возросло число новых COVID-больных: ситуация в регионах
11:51  18 августа
Украина пока не планирует закрывать границу из-за штамма "Дельта"
08:09  18 августа
За сутки на Донбассе зафиксировали 11 нарушений: оккупанты били из минометов, есть раненый
UA | RU
UA | RU
18 августа 2021, 11:22 35

На Львовщине госпитализировали 17 детей: отравились в спорткомплексе

18 августа 2021, 11:22 35
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В спортивно-оздоровительном комплексе в Хирове отравились 17 детей. Все они попали в инфекционное отделение районной больницы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Львовский портал".

В инфекционное отделение Самборской центральной районной больницы госпитализировали 17 детей, которые отравились в спортивно-оздоровительном комплексе "Layar Palace", - говорится в сообщении.

Детей в возрасте 13-15 лет госпитализировали с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция". Дети жаловались на повышение температуры тела, рвоту, понос.

Напомним, ранее на Прикарпатье в спортивном лагере отравились 17 человек, из них - 16 дети. Полицейские уже начали уголовное производство о нарушении санитарных правил и норм в заведении.

госпитализация отравление медики дети Львовская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Зига" от Марцинкива: как франковский мэр повеселил общественность своей очередной эксцентричной идеей
Буряк и не его команда. Почему в Запорожье будут досрочные выборы мэра и при чем здесь Зеленский
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram