Шахтарям Львівщини пообіцяли видати зарплату: коли почнуться виплати
На погашення заборгованості з виплат зарплат шахтарям спрямують 653 мільйони гривень у серпні цього року. Третина із цієї суми передбачена для шахтарів Львівщини
Як передає RegioNews, про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook.
Так, зазначається, що за ці кошти буде покрито заборгованість по зарплатах за квітень-червень 2021 року для ДП "Львіввугілля".
Виплати, за домовленістю з Мінфіном, буде проведено вже з понеділка, 16 серпня", - повідомив Козицький.
Раніше повідомлялось, що гірники, яким вже 5 місяців не виплачують заробітну плату, оприлюднили заяву, в якій обіцяють перейти до перекриття доріг міжнародного значення та пікету будівлі Офісу президента.
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