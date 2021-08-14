Шахтарям Львівщини пообіцяли видати зарплату: коли почнуться виплати

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На погашення заборгованості з виплат зарплат шахтарям спрямують 653 мільйони гривень у серпні цього року. Третина із цієї суми передбачена для шахтарів Львівщини

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook.

Так, зазначається, що за ці кошти буде покрито заборгованість по зарплатах за квітень-червень 2021 року для ДП "Львіввугілля".

Виплати, за домовленістю з Мінфіном, буде проведено вже з понеділка, 16 серпня", - повідомив Козицький.

Раніше повідомлялось, що гірники, яким вже 5 місяців не виплачують заробітну плату, оприлюднили заяву, в якій обіцяють перейти до перекриття доріг міжнародного значення та пікету будівлі Офісу президента.