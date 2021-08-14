Шахтерам Львовщины пообещали выдать зарплату: когда начнутся выплаты
На погашение задолженности по выплатам зарплат шахтерам направят 653 миллиона гривен в августе этого года. Треть из этой суммы предусмотрена для шахтеров Львовщины
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook.
Так, отмечается, что за эти средства будет покрыта задолженность по зарплатам за апрель-июнь 2021 года для ГП "Львовуголь".
Выплаты, по договоренности с Минфином, будут проведены уже с понедельника, 16 августа", - сообщил Козицкий.
Ранее сообщалось, что горняки, которым уже 5 месяцев не выплачивают заработную плату, обнародовали заявление, в котором обещают перейти к перекрытию дорог международного значения и пикету здания Офиса президента.
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