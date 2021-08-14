Шахтерам Львовщины пообещали выдать зарплату: когда начнутся выплаты

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На погашение задолженности по выплатам зарплат шахтерам направят 653 миллиона гривен в августе этого года. Треть из этой суммы предусмотрена для шахтеров Львовщины

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook.

Так, отмечается, что за эти средства будет покрыта задолженность по зарплатам за апрель-июнь 2021 года для ГП "Львовуголь".

Выплаты, по договоренности с Минфином, будут проведены уже с понедельника, 16 августа", - сообщил Козицкий.

Ранее сообщалось, что горняки, которым уже 5 месяцев не выплачивают заработную плату, обнародовали заявление, в котором обещают перейти к перекрытию дорог международного значения и пикету здания Офиса президента.