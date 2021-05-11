У Львові чоловік жорстоко вбив знайомого

Зловмисник бив ножем, молотком та намагався спалити свою жертву

Зловмисник бив ножем, молотком та намагався спалити свою жертву

Фото з відкритих джерел

У Львові на вул. Драгоманова у квартирі 62-річний чоловік жорстоко вбив 58-річного знайомого.

Як повідомили в Нацполіції Львівської області, він спочатку бив свою жертву ножем та молотком, а згодом намагався спалити, пише RegioNews.

Зловмисник у день трагедії був у гостях в чоловіка. Під час конфлікту він накинувся на потерпілого та вбив його. Також підозрюваний намагався позбутись трупа, підпаливши його. Тіло чоловіка знайшла його 63-річна співмешканка.

62-річний підозрюваний втік з місця події, а молоток та ніж він викинув за 500 метрів від місця злочину в смітник. Їх поліція уже знайшла.

Підозрюваного затримали. Тепер йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями у Львові сімейний конфлікт закінчився побиттям поліцейського.