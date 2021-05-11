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11 травня 2021, 13:41 1197

У Львові чоловік жорстоко вбив знайомого

11 травня 2021, 13:41 1197
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Зловмисник бив ножем, молотком та намагався спалити свою жертву
Зловмисник бив ножем, молотком та намагався спалити свою жертву
Фото з відкритих джерел
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У Львові на вул. Драгоманова у квартирі 62-річний чоловік жорстоко вбив 58-річного знайомого.

Як повідомили в Нацполіції Львівської області, він спочатку бив свою жертву ножем та молотком, а згодом намагався спалити, пише RegioNews.

Зловмисник у день трагедії був у гостях в чоловіка. Під час конфлікту він накинувся на потерпілого та вбив його. Також підозрюваний намагався позбутись трупа, підпаливши його. Тіло чоловіка знайшла його 63-річна співмешканка.

62-річний підозрюваний втік з місця події, а молоток та ніж він викинув за 500 метрів від місця злочину в смітник. Їх поліція уже знайшла.

Підозрюваного затримали. Тепер йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями у Львові сімейний конфлікт закінчився побиттям поліцейського.

Україна кримінал Львів поліція кримінальна справа

 
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