Во Львове мужчина жестоко убил знакомого

Злоумышленник бил ножом, молотком и пытался сжечь свою жертву

Злоумышленник бил ножом, молотком и пытался сжечь свою жертву

Фото из открытых источников

Во Львове на ул. Драгоманова в квартире 62-летний мужчина жестоко убил 58-летнего знакомого.

Как сообщили в Нацполиции Львовской области, он сначала бил свою жертву ножом и молотком, а затем пытался сжечь, пишет RegioNews.

Злоумышленник в день трагедии был в гостях у мужчины. Во время конфликта он набросился на потерпевшего и убил его. Также подозреваемый пытался избавиться от трупа, пытаясь поджечь его. Тело мужчины нашла его 63-летняя сожительница.

62-летний подозреваемый скрылся с места происшествия, а молоток и нож он выбросил в 500 метрах от места преступления в мусорную корзину. Их полиция уже нашла.

Подозреваемого задержали. Теперь ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на днях во Львове семейный конфликт закончился избиением полицейского.