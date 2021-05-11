Во Львове мужчина жестоко убил знакомого
Во Львове на ул. Драгоманова в квартире 62-летний мужчина жестоко убил 58-летнего знакомого.
Как сообщили в Нацполиции Львовской области, он сначала бил свою жертву ножом и молотком, а затем пытался сжечь, пишет RegioNews.
Злоумышленник в день трагедии был в гостях у мужчины. Во время конфликта он набросился на потерпевшего и убил его. Также подозреваемый пытался избавиться от трупа, пытаясь поджечь его. Тело мужчины нашла его 63-летняя сожительница.
62-летний подозреваемый скрылся с места происшествия, а молоток и нож он выбросил в 500 метрах от места преступления в мусорную корзину. Их полиция уже нашла.
Подозреваемого задержали. Теперь ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, на днях во Львове семейный конфликт закончился избиением полицейского.