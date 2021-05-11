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11 мая 2021, 13:41 1242

Во Львове мужчина жестоко убил знакомого

11 мая 2021, 13:41 1242
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Злоумышленник бил ножом, молотком и пытался сжечь свою жертву
Злоумышленник бил ножом, молотком и пытался сжечь свою жертву
Фото из открытых источников
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Во Львове на ул. Драгоманова в квартире 62-летний мужчина жестоко убил 58-летнего знакомого.

Как сообщили в Нацполиции Львовской области, он сначала бил свою жертву ножом и молотком, а затем пытался сжечь, пишет RegioNews.

Злоумышленник в день трагедии был в гостях у мужчины. Во время конфликта он набросился на потерпевшего и убил его. Также подозреваемый пытался избавиться от трупа, пытаясь поджечь его. Тело мужчины нашла его 63-летняя сожительница.

62-летний подозреваемый скрылся с места происшествия, а молоток и нож он выбросил в 500 метрах от места преступления в мусорную корзину. Их полиция уже нашла.

Подозреваемого задержали. Теперь ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на днях во Львове семейный конфликт закончился избиением полицейского.

Украина криминал Львов полиция криминальное дело

 
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