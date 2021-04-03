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03 квітня 2021, 16:40 205

На Львівщині почала чергувати бригада Авіаційної системи МВС: як вона працюватиме

03 квітня 2021, 16:40 205
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Керувати вертольотами будуть пілоти, які вже завершили або ще проходять спеціальну підготовку
Керувати вертольотами будуть пілоти, які вже завершили або ще проходять спеціальну підготовку
Фото: ДСНС
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У Львівській області 3 квітня почала чергувати бригада Авіаційної системи МВС.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС.

"Як і обіцяли з Міністерством охорони здоров'я, сьогодні на Львівщині в рамках Єдиного аэромедицинского простору став на чергування вертоліт ЄС-145 з медичним модулем, який буде екстрено допомагати населенню шести західних областей. До складу входить екіпаж і медична бригада", - заявив глава МВС Арсен Аваков.

За словами міністра, керувати вертольотами і літаками Системи авіаційної безпеки МВС будуть пілоти, які вже завершили або ще проходять спеціальну підготовку.

Повідомляється, що це стало можливим завдяки реалізації спільного українсько-французького авіаційного контракту з компанією Airbus Helicopters.

Раніше повідомлялося, що з COVID-фонду хочуть забрати 500 мільйонів на підтримку авіації.

Україна Арсен Аваков літак авіація Львівська область

 
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