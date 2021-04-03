На Львівщині почала чергувати бригада Авіаційної системи МВС: як вона працюватиме

Керувати вертольотами будуть пілоти, які вже завершили або ще проходять спеціальну підготовку

Керувати вертольотами будуть пілоти, які вже завершили або ще проходять спеціальну підготовку

Фото: ДСНС

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС.

"Як і обіцяли з Міністерством охорони здоров'я, сьогодні на Львівщині в рамках Єдиного аэромедицинского простору став на чергування вертоліт ЄС-145 з медичним модулем, який буде екстрено допомагати населенню шести західних областей. До складу входить екіпаж і медична бригада", - заявив глава МВС Арсен Аваков.

За словами міністра, керувати вертольотами і літаками Системи авіаційної безпеки МВС будуть пілоти, які вже завершили або ще проходять спеціальну підготовку.

Повідомляється, що це стало можливим завдяки реалізації спільного українсько-французького авіаційного контракту з компанією Airbus Helicopters.

Раніше повідомлялося, що з COVID-фонду хочуть забрати 500 мільйонів на підтримку авіації.