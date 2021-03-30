Майже все на дружині: мер Львова опублікував декларацію про доходи

Для його дружини Катерини Кіт-Садової минулий рік видався значно прибутковішим

Для його дружини Катерини Кіт-Садової минулий рік видався значно прибутковішим

Фото: Facebook

Міський голова Львова Андрій Садовий опублікував на сайті НАЗК декларацію про доходи своєї сім'ї за 2020 рік.

Відповідна декларація опублікована на сайті НАЗК, передає RegioNews.

Так, за 2020 рік Андрій Садовий задекларував 694 992 грн доходу, отриманого як зарплата за основним місцем роботи на посаді мера Львова. А його дружина Катерина Кіт-Садова 2 336 804 гривень за місцем роботи.

Сім’ї мера належить будинок площею 660 м2 у Львові. Також у власності дружини Катерини Кіт-Садової є 2 земельні ділянки та одна орендована.

У власності сім’ї також два автомобілі - Merсedes-Benz 2012 року і Škoda Kodiaq 2017 року, якими володіє дружина Садового.

Катерина Кіт-Садова має в готівці 10 тисяч доларів, 150 тисяч гривень. На банківському рахунку в "Укрсиббанк" у неї лежить майже два мільйони гривень.

Як повідомлялося, міністр цифрової трансформації задекларував майже 600 тис. грн зарплати і торгову марку. Гроші подружжя Федорових зберігає переважно в готівці.