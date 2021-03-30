Почти все на жене: мэр Львова опубликовал декларацию о доходах

Для его жены Екатерины Кит-Садовой прошлый год выдался куда более прибыльным

Для его жены Екатерины Кит-Садовой прошлый год выдался куда более прибыльным

Фото: Facebook

Городской глава Львова Андрей Садовый опубликовал на сайте НАЗК декларацию о доходах своей семьи за 2020 год.

Соответствующая декларация опубликована на сайте НАЗК, передает RegioNews.

Так, за 2020 год Андрей Садовый задекларировал 694 992 грн дохода, полученного как зарплата по основному месту работы на посту мэра Львова. А его жена Екатерина Кит-Садовая 2 336 804 гривен по месту работы.

Семье мэра принадлежит дом площадью 660 м2 в Львове. Также в собственности жены Екатерины Кит-Садовой есть 2 земельных участка и один арендованный.

В собственности семьи также два автомобиля - Mersedes-Benz 2012 года и Škoda Kodiaq 2017 года, которыми владеет жена Садового.

Екатерина Кит-Садовая имеет в наличности 10 тысяч долларов, 150 тысяч гривен. На банковском счету в "Укрсиббанк" у нее лежит почти два миллиона гривен.

Как сообщалось, министр цифровой трансформации задекларировал почти 600 тыс. грн зарплаты и торговую марку. Деньги супругов Федоровых сохраняет преимущественно в наличке.