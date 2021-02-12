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12 февраля 2021, 18:06 1

Во Львове горел банк: полиция расследует поджог

12 февраля 2021, 18:06 1
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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.194
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.194
Фото из открытых источников
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Сегодня ночью во Львове в помещении отделения одного из банков произошел пожар. Правоохранители подозревают, что возгорание возникло в результате поджога.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Полиции.

Как сообщается, пожар в отделении банка возник около 3:00 на улице Сиховской. После локализации пожара, погибших и травмированных в результате происшествия нет, однако огонь повредил часть помещения площадью около 10 квадратных метров.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены экспертизы. Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара.

Напомним, ранее во Львове из-за пожара в многоэтажке погибла женщина.

пожар Украина Львов банки полиция

 
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