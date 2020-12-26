На Львівщині горіла церква: через пожежу постраждав підліток

Дерев'яна церква згоріла дотла

Дерев'яна церква згоріла дотла

Фото: ДСНС

В результаті пожежі в селі Грицеволя Львівської області дотла згоріла дерев'яна церква. Постраждав 17-річний хлопець, який самостійно пробував загасити вогонь.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС Львівщини.

Гасити пожежу в сільській церкві виїжджали рятувальники з чотирьох районів Львівщини. На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів будівлю храму було повністю охоплено вогнем.

Пожежа була масштабною - полум'я повністю охопило дерев'яну церкву, а загасити вогонь вдалося лише через 2 години після початку пожежі.

Повністю загасити вогонь вдалося лише близько 23:15. Полум'я знищило церкву, але пожежники змогли врятувати дзвіницю.

Під час пожежі підліток 2003 року народження отримав опіки обличчя, шиї та рук, але він від госпіталізації відмовився.

На даний момент причина виникнення вогню невідома, справою буде займатися поліція.

Нагадаємо, 18 грудня у Львові прогримів потужний вибух у житловому будинку: є постраждалі. Через вибух обвалилася опорна частина стіни будинку.