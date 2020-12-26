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26 декабря 2020, 12:14 269

На Львовщине горела церковь: из-за пожара пострадал подросток

26 декабря 2020, 12:14 269
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Деревянная церковь сгорела дотла 
Деревянная церковь сгорела дотла 
Фото: ГСЧС
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В результате пожара в селе Грицеволя во Львовской области дотла сгорела деревянная церковь. Пострадал 17-летний парень, самостоятельно пробовавший потушить огонь.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДСНС Львовщины.

Тушить пожар в сельской церкви выезжали спасатели из четырех районов Львовщины. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений здание храма было полностью охвачено огнем.

Пожар был масштабным - пламя полностью охватило деревянную церковь, а потушить огонь удалось только через 2 часа после начала пожара.

Полностью потушить огонь удалось лишь около 23:15. Пламя уничтожило церковь, но пожарники смогли спасти колокольню.

Во время пожара подросток 2003 года рождения получил ожоги лица, шеи и рук, но он от госпитализации отказался.

На данный момент причина возникновения огня неизвестна, делом будет заниматься полиция.

Напомним, 18 декабря во Львове прогремел мощный взрыв в жилом доме: есть пострадавшие. Из-за взрыва обвалилась несущая часть стены дома.

пожар Львовщина спасатели ГСЧС церковь
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