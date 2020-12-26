На Львовщине горела церковь: из-за пожара пострадал подросток
В результате пожара в селе Грицеволя во Львовской области дотла сгорела деревянная церковь. Пострадал 17-летний парень, самостоятельно пробовавший потушить огонь.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДСНС Львовщины.
Тушить пожар в сельской церкви выезжали спасатели из четырех районов Львовщины. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений здание храма было полностью охвачено огнем.
Пожар был масштабным - пламя полностью охватило деревянную церковь, а потушить огонь удалось только через 2 часа после начала пожара.
Полностью потушить огонь удалось лишь около 23:15. Пламя уничтожило церковь, но пожарники смогли спасти колокольню.
Во время пожара подросток 2003 года рождения получил ожоги лица, шеи и рук, но он от госпитализации отказался.
На данный момент причина возникновения огня неизвестна, делом будет заниматься полиция.
Напомним, 18 декабря во Львове прогремел мощный взрыв в жилом доме: есть пострадавшие. Из-за взрыва обвалилась несущая часть стены дома.