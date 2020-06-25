У Львівській ОДА піддали критиці Садового через рекордне зростання захворюваності в місті

Через місто Львів обласна комісія ТЕБ і НС не може зняти карантин для всієї Львівщини

Через місто Львів обласна комісія ТЕБ і НС не може зняти карантин для всієї Львівщини

Фото: з відкритих джерел

Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький заявив, що облрада не може послабити карантин через показники захворюваності у Львові, так як "показники захворюваності міста тримають в заручниках всю область".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Голова міста пояснив такі послаблення як вимушений крок для збереження малого та середнього бізнесу. Рішення не відповідає постанові Кабміну №392 та рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - зазначив голова ОДА.

За словами голови ОДА, бізнес "страждає" не тільки у Львові, а по всій області.

Також Козицький порадив Андрію Садовому почитати статтю 325 КК про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь.

Глава області запитав, чи готовий мер Львова взяти на себе відповідальність, якщо кількість хворих піде вгору.

Хто візьме на себе відповідальність після того, як кількість захворювань різко піде вгору після карантинних послаблень у самому Львові? Львівський міський голова готовий особисто взяти на себе відповідальність, якщо кількість хворих збільшиться?", - написав він.

Нагадаємо, Андрій Садовий заявив, що у місті відновлюють роботу закладу громадського харчування і спортивні клуби, але адаптивний карантин продовжує діяти.

За його словами, такі послаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу.