Во Львовской ОГА поддали критике Садового из-за рекордного роста заболеваемости в городе

Из-за города Львов областная комиссия ТЭБ и ЧС не может снять карантин для всей Львовщины

Из-за города Львов областная комиссия ТЭБ и ЧС не может снять карантин для всей Львовщины

Фото: из открытых источников

Глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий заявил, что облсовет не может ослабить карантин из-за показателей заболеваемости во Львове, так как "показатели заболеваемости города держат в заложниках всю область".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Глава города объяснил такие послабления как вынужденный шаг для сохранения малого и среднего бизнеса. Решение не соответствует постановлению Кабмина №392 и решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - отметил глава ОГА.

По словам главы ОГА, бизнес "страдает" не только во Львове, а во всей области.

Также Козицкий посоветовал Андрею Садовому почитать статью 325 УК о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Глава области спросил, готов ли мэр Львова взять на себя ответственность, если число заболевших пойдет вверх.

Кто возьмет на себя ответственность после того, как количество заболеваний резко пойдет вверх после карантинных послаблений в самом Львове? Львовский городской голова готов лично взять на себя ответственность, если количество больных увеличится?", - написал он.

Напомним, Андрей Садовый заявил, что в городе возобновляют работу заведения общественного питания и спортивные клубы, но адаптивный карантин продолжает действовать.

По его словам, такие послабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса.