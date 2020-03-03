Во Львовской области переселенцам предлагали присоединиться к террористическим группам на Востоке
Контрразведка СБУ предупредила вербовки вынужденных переселенцев "псевдоспецслужбами" так называемой "Л/ДНР", сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Правоохранители установили, что представители так называемой "псевдоспецслужби ЛНР" через социальные сети вербовали вынужденных переселенцев для возвращения на временно оккупированные территории и участия в боевых действиях против нашего государства.
Во Львовской области оперативники спецслужбы установили личность переселенца из Луганской области, с которым по заданию "псевдоспецслужб" вышел на контакт в соцсети знакомый представитель НВФ с предложением присоединиться к террористической группировке, гарантируя большие заработки.
Служба безопасности Украины в очередной раз напоминает, что участие в незаконных вооруженных формированиях предусматривает ответственность по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – до 15 лет лишения свободы.
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