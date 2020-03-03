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03 марта 2020, 17:10 10

Во Львовской области переселенцам предлагали присоединиться к террористическим группам на Востоке

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03 марта 2020, 17:10 10
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Через социальные сети вынужденным переселенцам предлагали вернуться на временно оккупированные территории для участия в боевых действиях
Фото со страници СБУ
Через социальные сети вынужденным переселенцам предлагали вернуться на временно оккупированные территории для участия в боевых действиях

Контрразведка СБУ предупредила вербовки вынужденных переселенцев "псевдоспецслужбами" так называемой "Л/ДНР", сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Правоохранители установили, что представители так называемой "псевдоспецслужби ЛНР" через социальные сети вербовали вынужденных переселенцев для возвращения на временно оккупированные территории и участия в боевых действиях против нашего государства.

Во Львовской области оперативники спецслужбы установили личность переселенца из Луганской области, с которым по заданию "псевдоспецслужб" вышел на контакт в соцсети знакомый представитель НВФ с предложением присоединиться к террористической группировке, гарантируя большие заработки.

Служба безопасности Украины в очередной раз напоминает, что участие в незаконных вооруженных формированиях предусматривает ответственность по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – до 15 лет лишения свободы.


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