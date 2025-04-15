На Луганщині окупанти не платять зарплати комунальникам
На тимчасово захопленій Луганщині російські окупанти затримують зарплати комунальникам
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, передає RegioNews.
"Факти затримки заробітної плати на заснованих окупантами комунальних підприємствах у містах так званої "ЛНР" стають тенденцією. Особливо це стосується територій, захоплених у 2022 році", – йдеться у повідомленні.
За словами посадовця, замість обіцяних відбудови і підвищення якості життя загарбники пропонують робочі місця із мінімальним окладом. Проте цю зарплату ще потрібно отримати, бо гроші постійно десь зникають.
Серед останніх прикладів – понад 3 мільйони рублів заборгованості перед робітниками водоканалу у Сватовому. На гроші чекають ще з минулого року, додав очільник ОВА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Луганську росіяни випробовують на дітях вакцину невідомого походження.