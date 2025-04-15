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Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, передає RegioNews.

"Факти затримки заробітної плати на заснованих окупантами комунальних підприємствах у містах так званої "ЛНР" стають тенденцією. Особливо це стосується територій, захоплених у 2022 році", – йдеться у повідомленні.

За словами посадовця, замість обіцяних відбудови і підвищення якості життя загарбники пропонують робочі місця із мінімальним окладом. Проте цю зарплату ще потрібно отримати, бо гроші постійно десь зникають.

Серед останніх прикладів – понад 3 мільйони рублів заборгованості перед робітниками водоканалу у Сватовому. На гроші чекають ще з минулого року, додав очільник ОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Луганську росіяни випробовують на дітях вакцину невідомого походження.